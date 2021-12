Vendée : le château d’eau de La Bruffière va être démoli

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Démolition Supprimer Valider Valider

La déconstruction du château d’eau de La Bruffière a commencé. Le chantier va durer jusqu’à l’été 2022.

Le château d’eau de La Bruffière (Vendée) fait l’objet de travaux de déconstruction. Ceux-ci ont débuté en ce mois de décembre et se poursuivront jusqu’à l’été 2022. Le chantier a commencé par le désamiantage de cet ouvrage qui n’est plus utilisé depuis 2019. Des installations plus modernes sécurisent d’ores et déjà l’apport en eau des habitants et des entreprises de la zone concernée.

La démolition mécanique sera effectuée par une pelle dotée d’un bras de 76 m de long et pesant 300 tonnes. Par ailleurs, un tapis de démolition porté par une grue mobile permettra de réorienter les gravats vers l’intérieur du chantier et d’éviter ainsi leur projection dans les champs voisins. À l’issue du chantier, une stèle, à la mémoire des ouvriers ayant perdu la vie durant les travaux de construction du réservoir, sera édifiée en concertation avec la mairie.

Étant donné que ce château d’eau se situe à proximité immédiate de la route départementale 753, la circulation pourrait être perturbée pendant une partie des travaux. Toutefois, la mairie et le syndicat Vendée Eau prendront les dispositions nécessaires afin de réduire la gêne occasionnée.