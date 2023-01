Vendée : le chantier d’aménagement du centre-bourg de Saint-Georges-de-Montaigu entre dans sa deuxième phase

L’aménagement et la requalification du centre-bourg de Saint-Georges-de-Montaigu (Vendée) se poursuivent. Ce chantier, lancé le 9 janvier 2023, concerne la RD137, de la mairie à l’église, et la place Raymond-Dronneau. Il s’échelonnera jusqu’en juillet prochain.

L’opération comprend, entre autres, l’élargissement des trottoirs devant les commerces, le regroupement des stationnements autour de l’hôtel de ville et l’aménagement de liaisons douces. Le projet prévoit aussi de végétaliser le parvis de la mairie, de réviser les réseaux et l’éclairage public. Il inclut, en outre, la création d’une zone à 30 km/h et une priorité à droite en sortant de la place Raymond-Dronneau. Ces travaux ont pour but d’apaiser les flux de circulation. Les habitants pourront rejoindre les commerces ainsi que les services par des chemins piétonniers et des pistes cyclables sécurisés. L’ensemble du projet est réalisé par les entreprises Eiffage, Arbora et ATAE.

Au total, les travaux de requalification s’élèvent à près de 1 million d’euros. Le projet est subventionné à hauteur de 100 000 euros par le département de la Vendée au titre du Contrat communal urbain travaux. Environ 50 000 euros sont octroyés par la région des Pays de la Loire au titre du Fonds régional de développement des communes