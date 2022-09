Vendée : le bureau de poste de la rue Nicot aux Sables-d’Olonne sera en chantier d’ici à décembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Aux Sables-d’Olonne (Vendée), le bureau de poste de la rue Nicot sera fermé au public pendant les travaux.

Dans le département de la Vendée, le chantier du bureau de poste de la rue Nicot dans le centre-ville des Sables-d’Olonne se poursuit. Cette opération, lancée le 31 août 2022, se poursuivra jusqu’à fin décembre. Les travaux portent sur la rénovation et sur la modernisation du site. Le projet vise à proposer de meilleures conditions d’accueil et de prise en charge aux clients, et de travail au personnel.

Tout au long du chantier, ce bureau de poste restera fermé au public. Des dispositions ont toutefois été prises afin d’assurer la continuité des services.