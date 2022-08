Vendée: lancement des travaux du futur parking à étages de la gare de Montaigu-Vendée en septembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Parking Supprimer Valider Valider

Le chantier du futur parking à étages de la gare de Montaigu-Vendée sera majoritairement financé par la Communauté d’agglomération Terres de Montaigu.

À l’automne 2023, la gare de Montaigu-Vendée sera dotée d’un parking à étages de près de 500 placesplus de 450 places dont 40 seront équipées de bornes de recharge électrique. Une vingtaine de places seront dédiées aux deux-roues motorisés, et une trentaine aux vélos. Le coût de ce chantier, qui débutera en septembre 2022, s’élève à environ 7 millions d’euros. Il est financé à plus de 80 % par la Communauté d’agglomération Terres de Montaigu, et pour le reste par des subventions de l’État et de la région Pays de la Loire.

Le futur parking, qui comptera quatre niveaux, se différenciera par sa forte dimension environnementale. Il sera en accord avec les ambitions écologiques de l’Agglomération. Le projet prévoit ainsi d’équiper l’infrastructure de panneaux solaires et de végétaliser les façades en bois et la toiture afin de favoriser la biodiversité. Les eaux pluviales et les éclairages seront gérés durablement. Précisons que la maîtrise d’œuvre de cette opération sera assurée par le cabinet Azema Architectes.