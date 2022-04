Vendée : lancement des travaux de la nouvelle mairie de Jard-sur-Mer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La nouvelle mairie de Jard-sur-Mer, en Vendée, adoptera des matériaux biosourcés et économes en énergie.

La première pierre de la nouvelle mairie de Jard-sur-Mer (Vendée) a été posée le mardi 5 avril 2022 en présence de Sonia Gindreau, la maire de la ville, et de quelques élus régionaux et départementaux. Le but de cette opération, réalisée par le cabinet d’architecture Blanchard-Marsault-Pondevie, est d’équiper la commune d’outils de travail modernes. Vétuste, la mairie actuelle présente de multiples problèmes au niveau de l’insonorisation et de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ces inconvénients sont aussi d’ordre sécuritaire et thermique.

Ce chantier, qui entend améliorer les conditions d’accueil des usagers et de travail du personnel, portera sur la construction d’un nouveau bâtiment. Il est aussi prévu de réhabiliter le bâtiment historique, qui sera agrandi par une extension sobre et contemporaine. Pour ces travaux, la municipalité opte pour des matériaux biosourcés, les plus économes possibles en matière de consommation énergétique.

L’ensemble de ces travaux est chiffré à 2,168 millions d’euros, financé en partie par la région Pays de la Loire, le conseil départemental de la Vendée, le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (Sydev), Vendée Grand Littoral et la Ville. Cette opération est aussi financée par un emprunt de 930 000 euros. Au printemps 2023, c’est une mairie neuve, sécurisée et avec une meilleure performance énergétique qui sera présentée aux habitants et au personnel municipal. Rappelons que la livraison de ce projet était initialement prévue pour décembre 2022.