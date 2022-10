Vendée : lancement de la rénovation de l’école privée Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre

Dans la ville de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), la construction de la nouvelle école privée Montfort a commencé. La pose de la première pierre a eu lieu le 19 septembre 2022 en présence des représentants de la municipalité et des responsables de l’enseignement catholique. Ce programme de construction se développera sur une période de deux ans. Le projet est soutenu par l’Union départementale des organismes de gestion de l’enseignement catholique de Vendée (Udogec85) et par la commune.

Les travaux portent sur l’aménagement de l’espace et les opérations de mise aux normes dont l’isolation thermique, l’accessibilité et la sécurité. La première phase du chantier comprend la construction d’un bâtiment de plain-pied et d’un espace administratif dont la mise en service est prévue d’ici à 2023. La réhabilitation complète de l’établissement devrait prendre fin d’ici à 2024.

Un investissement de 4 millions d’euros est nécessaire pour la réalisation de ce projet de rénovation de l’infrastructure, qui répond notamment à la volonté d’offrir un meilleur cadre de vie aux élèves.