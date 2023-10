Vendée : lancement de la construction du nouvel hôtel de ville et d’agglomération de La Roche-sur-Yon

Un nouvel hôtel de ville et d’agglomération est en cours de construction à La Roche-sur-Yon (Vendée). La première pierre a été posée le 19 septembre 2023, en présence de Luc Bouard, le maire de la ville et président de l’agglomération de La Roche-sur-Yon.

Le chantier d’aménagement de cette infrastructure va durer dix-huit mois. Inscrit dans le cadre du programme « Ma Ville Demain », il vise à offrir un cadre plus moderne et confortable à l’ensemble du personnel de la ville et de l’agglomération. L’ancien hôtel de ville, situé place Napoléon, est aujourd’hui vétuste et considéré comme dangereux. Quant aux locaux de l’agglomération, ils ne répondent plus aux besoins actuels.

Cette cité administrative, dont la livraison est prévue pour la fin du printemps 2025, sera aménagée sur un terrain de près de 5 000 m². Elle disposera d’une salle de mariage et d’un auditorium.

Ce projet est chiffré à plus de 14 millions d’euros. Il est financé à hauteur de 300 000 euros par l’État et de 3 millions d’euros par l’agglomération.