Vendée : lancement de la construction de quatre immeubles dans le centre-ville de Saint-Hilaire-de-Riez

Le 14 juin 2023, la société Majelli du groupe Satov a lancé les travaux de construction de quatre immeubles de 63 logements à Saint-Hilaire-de-Riez, dans le département de la Vendée. Ce projet comprend également l’aménagement de plus de 1 500 m² de surface commerciale et d’un parking en sous-sol avec une capacité d’environ 125 places.

L’opération produira quatre résidences à l’architecture bien distincte, selon la commande de la municipalité. Ces infrastructures seront réparties sur deux étages. À terme, elles permettront à la commune de densifier son offre de logements et d’accroître son attractivité avec les différents commerces qui les composeront.

Selon le calendrier prévisionnel, les fondations des nouvelles constructions seront réalisées cet été. Les travaux de terrassement, quant à eux, interviendront à partir de septembre 2023. Les acteurs du projet prévoient de livrer le premier immeuble courant 2025.

Ces aménagements marquent notamment le début de la requalification du centre-ville de Saint-Hilaire-de-Riez. Il s’agit d’un programme visant à restructurer, à embellir, à végétaliser et à redonner plus de place aux piétons et aux déplacements doux dans cette zone.