Vendée : La Roche-sur-Yon prévoit d’instaurer un plan local d'urbanisme favorable aux constructions plus durables

La ville de La Roche-sur-Yon (Vendée) projette d’instaurer une politique d’urbanisme respectueuse de l’environnement. Aumois de décembre 2022, un nouveau plan local d’urbanisme (PLU) va être soumis à l’approbation du conseil d’agglomération de La Roche-sur-Yon. Le document regroupe les nouvelles règles de construction favorables à la préservation de la nature.

Parmi les règles encadrant les nouveaux projets immobiliers figurent la création ou le maintien des espaces verts (plantation d'arbres, création de murs ou de toitures végétalisés). L’intégration de systèmes permettant l'autoconsommation fait aussi partie du programme (récupération d'eau, production d'énergies renouvelables).

La Ville veut s’appuyer sur ce nouveau PLU pour réaliser des aménagements destinés à développer des espaces de verdure et des îlots de fraîcheur en milieux urbains. Elle souhaite également réduire les surfaces constructibles et concentrer les opérations immobilières dans les secteurs déjà urbanisés (quartier de la Brossardière et de la Marronnière).

Ce projet vise aussi à maîtriser le développement de la commune tout en préservant les terres agricoles du territoire.