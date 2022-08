Vendée : La Roche-sur-Yon, des travaux de voirie prévus jusqu’en septembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Voirie Supprimer Valider Valider

Cet été, des travaux sont réalisés dans les rues de la ville de La Roche-sur-Yon (Vendée).

Comme chaque été, la ville de La Roche-sur-Yon (Vendée) entreprend des travaux d’entretien de voiries et de réseaux divers.

Depuis le mois de juin et jusqu’en septembre 2022, l’entreprise Colas réalise des travaux dans les rues de Wagram et Gaston-Ramon ainsi que sur le rond-point Waldeck-Rousseau. Les chantiers portent sur l’amélioration de la sécurité et du confort, avec notamment la rénovation de la voirie et des aménagements cyclables.

Jusqu’à la fin du mois de juillet, dans le cadre de la rénovation du quartier de La Vigne-aux-Roses, des travaux de voirie et de réseaux divers entraînent la fermeture d’une portion de la rue Jean-Launois et du carrefour des rues Launois-Charlopeau.

Jusqu’au 29 juillet, des travaux de modernisation de la chaussée sont réalisés sur la rue Émile-Romanet et la place Jean-XXIII, ainsi que sur le boulevard Lavoisier et la rue Émile-Zola.

Enfin, des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées sont en cours sur la rue de Bretagne.