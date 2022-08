Vendée : La résidence L’Aube à La Chaize-le-Vicomte livrée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Habitat Supprimer Valider Valider

Vendée Habitat a livré les 18 logements du programme L’Aube en juillet 2022.

Vendée Habitat poursuit l’aménagement et la commercialisation de nouveaux projets pour le lotissement des Quatre Saisons, situé rue du Souvenir à La Chaize-le-Vicomte (Vendée). En juillet 2022, cet office public de l’habitat a concrétisé la livraison d’un programme intergénérationnel de 18 logements construits sur deux parcelles réservées à l’accession à la propriété.

Baptisé « L’Aube », le programme comprend 10 appartements accessibles à tous, répartis sur deux bâtiments en R+1, 7 logements individuels T3 pour les personnes âgées ainsi qu’un logement T4 qui complètera l’offre locative. La conception urbaine et paysagère du projet a été confiée à l’agence Voix Mixte. Les entreprises Dugast Architecte et C. Kessler ont assuré la conception architecturale.

Précisons que cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la création d’un nouveau quartier dans le bourg de La Chaize-le-Vicomte. Elle participe également à l’atteinte de l’objectif de 270 logements sur six ans, imposé par le Programme local de l’habitat (PLH).