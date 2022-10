Vendée : la halle de loisirs a ouvert ses portes au public à Xanton-Chassenon

Afin d’offrir un meilleur cadre de vie aux habitants, la commune de Xanton-Chassenon (Vendée) a lancé le chantier d’aménagement d’une halle de loisirs sur la place de l’Église. Les travaux de gros œuvre ont pris fin et une cérémonie d’inauguration a eu lieu le 1er octobre 2022. Elle s’est déroulée en présence de quelques élus et des habitants de la commune.

La halle, en cours de finalisation, est un espace dédié aux rencontres. Les jeunes et les familles pourront y faire des pique-niques, des réunions, organiser des fêtes ou des rencontres sportives. La nouvelle place est destinée à mettre en avant la culture avec la médiathèque, de favoriser la rencontre et la convivialité avec le café associatif. Elle devrait aussi améliorer la qualité de vie des habitants. L’aménagement de cet espace entre également dans le cadre de l’engagement de la commune en faveur de l’environnement. Notamment, la cantine de la halle se fournit seulement auprès de producteurs locaux et les enfants de la ville ont été sollicités pour la plantation d’arbres.

Le projet est financé par l’État et le département de la Vendée. Le coût d’aménagement de la halle s’élève à plus de 70 000 euros.