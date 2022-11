Vendée : la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie remet à neuf la salle municipale Marie-de-Beaucaire

La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) entreprend des travaux de réfection de la salle Marie-de-Beaucaire dédiée aux différents événements culturels et festifs de la ville. Les travaux de restructuration ont débuté au mois de novembre 2022 et se poursuivront jusqu'au 31 mai 2023. Le cabinet d’architecture Beslier-Simon est en charge de la gestion du projet. Ce programme de réaménagement a pour objectif de moderniser et de réduire la consommation énergétique du bâtiment.

Les travaux portent sur la réfection des vitres, de la toiture et de l'isolation. Le sol intérieur et le sol extérieur seront également rénovés. S’y ajouteront les travaux de peinture et de remise aux normes de la plomberie et de l’électricité. Par ailleurs, la Ville envisage d’optimiser la performance énergétique de la salle à la fin des travaux. Tout au long du chantier, la municipalité met en place une alternative pour accueillir les quatre associations qui utilisent habituellement cette salle. Elles sont déplacées dans le centre socioculturel, dans l’espace association de la Bégaudière et dans la salle de conserverie.

Le coût de ce projet de réhabilitation est estimé à plus de 500 000 euros. Le financement est pris en charge par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.