Vendée : la commune de Barbâtre réhabilite la rue de l’Église

Les travaux entrepris sur la rue de l’Église et la place du même nom prendront fin en avril 2022.

Dans la commune de Barbâtre, dans le département de la Vendée, le chantier de réaménagement et d’aménagement du quartier historique, situé dans le centre-ville, se poursuit. À partir de février, les travaux de rénovation de la rue et de la place de l’Église, ainsi que des espaces publics attenants, sont engagés par la Municipalité. Ils seront clôturés d’ici à fin avril 2022.

La rue et la place de l’Église se présenteront sous un nouvel aspect à l’issue de ce chantier. Le but des travaux consiste à améliorer les conditions d’usage de ces espaces communaux très fréquentés. Précisons que cette opération entraîne quelques perturbations au niveau de la circulation. Elle sera fermée aux voitures ainsi qu’aux deux-roues durant toute la période des travaux, mais restera accessible aux piétons et aux riverains.

La Ville organise des rendez-vous de chantier chaque semaine afin de permettre aux habitants de signaler une anomalie, un problème particulier ou des difficultés d’accès dans le cadre de cette opération.