Vendée : la communauté d'agglomération Terres de Montaigu va aménager 77 km de pistes cyclables d’ici à 2035

La Communauté d'agglomération Terres de Montaigu veut mettre en place un réseau cyclable qui reliera ses communes.

En Vendée, l’agglomération Terres de Montaigu souhaite développer son réseau de pistes cyclables. Afin de réaliser ce projet, un programme d’actions intitulé « plan vélo » a été mis en place. Voté en conseil communautaire en janvier 2022, celui-ci prévoit principalement la création de 77 kilomètres d’itinéraires cyclables d’ici à 2035 afin de relier les dix communes du territoire.

Un budget de 10 millions d’euros sera investi dans la réalisation des aménagements envisagés. Par ailleurs, des actions d’accompagnement seront aussi entreprises, notamment la sensibilisation à l’adoption de ce mode de déplacement et le déploiement des services nécessaires à la pratique du vélo (stationnement, entretien, réparation, location). Elles doivent favoriser la pratique du vélo au quotidien. Selon la Communauté d’agglomération, l’objectif du programme est de proposer une alternative aux moyens de déplacement motorisés, et ce, sur des trajets à courtes et moyennes distances (vers le domicile, le travail, les lieux de loisirs).