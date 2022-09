Vendée : l’ouverture du collège de Talmont-Saint-Hilaire est reportée à 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de construction du collège de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) devrait prendre fin en 2025.

Dans le département de la Vendée, le chantier du collège Talmont-Saint-Hilaire est retardé en raison de lots non attribués dont le gros œuvre. Initialement, le début des travaux devait avoir lieu ce mois de septembre 2022 pour une livraison prévue pour l’année 2024. Le conseil départemental a décidé de repousser son ouverture à 2025.

Le bâtiment de 6 000 m² qui sera construit selon les normes thermiques RE 2020 servira de modèle pour d’autres projets. La structure sera construite en béton bas carbone. Par ailleurs, une toiture végétalisée, des panneaux solaires, des chaudières à bois et une ventilation naturelle équiperont le bâtiment. Les eaux de pluie et la terre de terrassement serviront aux travaux paysagers. À terme, le bâtiment pourrait accueillir plus de 700 élèves.

La construction de cet équipement scolaire entre dans le cadre du programme « plan collège 2019-2026 ». Le nouveau collège permettra de répondre aux problèmes démographiques sur la Vendée.