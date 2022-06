Vendée : l’église Saint-Pierre de La Gaubretière retrouve son clocher

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À La Gaubretière (Vendée), le clocher de l’église a été restauré. La flèche trône de nouveau au sommet de l’édifice.

L’État, le département de la Vendée, la région Pays de la Loire, la Communauté de communes du Pays-de-Mortagne, la Direction régionale des affaires culturelles et la Fondation du patrimoine ont uni leurs efforts pour la restauration du clocher de l’église Saint-Pierre de La Gaubretière. Ces instances ont mobilisé une enveloppe financière de plus d’un million d’euros pour la réalisation des travaux. Afin de célébrer la fin du chantier, une cérémonie d’inauguration a été organisée le 13 mai 2022 en présence de Guillaume Jean, vice-président du conseil départemental, de Cécile Barreau, conseillère départementale, de Patrick Nayl, représentant de la Fondation du patrimoine, et de Jean-Claude Giraud, maire honoraire de La Gaubretière.

La restauration du clocher fait partie d’un projet global de rénovation de l’église. Cette initiative vise principalement à réaliser des travaux d’urgence sur l’ensemble de l’édifice. Selon la Fondation du patrimoine, l’objectif est de sécuriser l’infrastructure afin que l’église puisse continuer à accueillir le culte.