Vendée : l’église Saint-Jean-Baptiste de Montaigu rouvre ses portes au public

Après cinq années de travaux, l’église Saint-Jean-Baptiste de Montaigu (Vendée) a rouvert ses portes au public le 17 décembre 2022. Pour mémoire, ce site cultuel a connu depuis 2018 une importante réhabilitation, entraînant sa fermeture. Ce chantier a été jugé nécessaire en raison de la fragilité structurelle de l’édifice. Des travaux de sécurisation ont ainsi été entrepris, suivis par une profonde restauration afin d’accueillir les fidèles dans de meilleures conditions.

L’opération a, entre autres, permis de restaurer les bancs de l’allée centrale et de la nef, la chaire à prêcher, l’autel, les boiseries du chœur et le dallage en granit. Les portes, les fenêtres, les décors peints et les vitraux ont également été rafraîchis. La réhabilitation comprenait, par ailleurs, des modifications plus importantes comme le remplacement du chauffage au gaz par des radiants électriques. Des spots LED, plus économes en énergie, servent désormais de système d’éclairage. S’y ajoutent la mise en accessibilité de l’église aux personnes à mobilité réduite (PMR) et le réaménagement de l’entrée, avec notamment la création d’une tribune qui accueille aujourd’hui l’orgue (initialement situé sur le chœur). Cet instrument a aussi été rénové et sera de nouveau joué au printemps 2023.

Au total, le coût de la réhabilitation de ce patrimoine phare de Montaigu s’élève à plus de 3 millions d’euros. Une partie des dépenses a été prise en charge par l’État et le département de la Vendée.