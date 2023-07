Vendée : inauguration du rond-point Napoléon-Vendée à La Roche-sur-Yon

Le rond-point Napoléon-Vendée, dans le département de la Vendée, est enfin ouvert aux usagers après cinq ans de travaux. Avec le passage d’environ 24 000 véhicules par jour, ce contournement nord de La Roche-sur-Yon constitue l’axe routier le plus fréquenté. Le 30 mai 2023, les élus et le président du conseil départemental de la Vendée, Alain Lebœuf, ont procédé à son inauguration.

Le chantier consistait à mettre en 2x2 voies la RD160 sur une longueur de 3,5 km entre les giratoires Bernard-Palissy et Napoléon-Vendée. À cela s’ajoutait la mise en service d’un viaduc au-dessus du giratoire Bernard-Palissy, pour relier Les Herbiers et Les Sables-d’Olonne. Les travaux se sont achevés avec la mise en service du nouvel échangeur Napoléon-Vendée, permettant aux automobilistes de passer par Les Sables-d’Olonne et Bournezeau.

Près de 29 millions d’euros ont été nécessaires à la réalisation de ce projet, la majeure partie de l’investissement ayant été prise en charge par le Département.