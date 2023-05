Vendée : inauguration du nouveau parking de covoiturage de Montaigu

Après quatre mois de travaux, le nouveau parking de covoiturage des Terres de Montaigu (Vendée) a été inauguré le 5 mai 2023. La nouvelle infrastructure se situe aux abords de l’A83, à proximité de la barrière de Montaigu (n° 4). Elle dispose d’une capacité de 100 places de stationnement, dont trois dédiées aux personnes à mobilité réduite. Le site comprend aussi un dépose-minute, trois emplacements pour les deux-roues ainsi que des arceaux pour les vélos.

Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre Vinci Autoroutes et la Communauté d’agglomération Terres de Montaigu, afin de répondre à l’évolution des modes de déplacement sur le territoire. Les travaux sont chiffrés à près de 400 000 euros et ils sont financés à hauteur de 70 % par Vinci Autoroutes. Le reste du budget a été pris en charge par la Communauté d’agglomération. Cet aménagement s’inscrit dans le cadre du déploiement du plan d’investissement autoroutier signé entre l’État et Vinci Autoroutes.

Pour la Communauté d’agglomération Terres de Montaigu, ce parking répond à son engagement de développer la mobilité partagée, dans le cadre de son plan climat Terres d’énAIRgie. Il s’agit d’un projet territorial de développement durable visant à lutter contre le changement climatique.