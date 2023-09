Vendée : inauguration du collège Arnaud-Beltrame à Luçon

Le collège flambant neuf de Luçon, dans le sud du département de la Vendée, a été inauguré le 5 septembre 2023. Pour cette première année, il accueillera plus de 700 élèves et quelque 52 enseignants. Baptisé Arnaud-Beltrame, cet établissement réunit sur un même site les élèves venant des collèges Le Sourdy et Émile-Beaussire.

Commencés en juillet 2021, les travaux ont permis de construire une infrastructure de 8 500 m2 comportant vingt salles de classe, quatre salles de science et deux salles d’enseignement artistique. Cet équipement scolaire compte également des espaces consacrés à la technologie et au multimédia, un centre de documentation et d’information, un foyer des élèves ainsi qu’une cantine. Il est aussi doté d’un gymnase de 1 000 m2 et d’un plateau sportif extérieur.

Bâti dans le respect des normes environnementales, notamment en matière d’économies d’énergie, l’établissement dispose de panneaux et d’ombrières photovoltaïques ainsi que d’une chaudière à bois granulés. Le département de la Vendée a investi plus de 20 millions d’euros pour ces travaux.