Vendée : inauguration de la résidence Jacques-Oudin à L'Épine

Le 4 août 2023, Dominique Chantoin, le maire de L'Épine (Vendée), a convié quelques élus pour l’inauguration d’une nouvelle résidence au cœur de la commune. L'événement a aussi permis de baptiser le bâtiment récemment érigé en centre-ville, en hommage à Jacques Oudin, homme politique et ancien sénateur vendéen décédé en 2020.

Situé à l’angle de la place Jean-Louis-Fouasson et de l’avenue de la Liberté, cet ensemble immobilier, dont la construction a débuté en 2021, met à disposition trois logements (un T2 et deux T3) destinés à la résidence principale. Outre un espace extérieur et un parking, le complexe inclut également une bibliothèque et deux commerces.

D'après la mairie, ce projet vise à densifier et à diversifier l'offre d’appartements sur le territoire. Confiée à l'agence d'architecture Frédéric Fonteneau, cette initiative a nécessité un investissement de plus de 700 000 euros, financé par la région des Pays de la Loire et le département de la Vendée.