Vendée : inauguration de la nouvelle station d’épuration du « Soleil Levant » en octobre 2023

Le chantier de la nouvelle station d’épuration (STEP) située dans la zone d’activités économiques du Soleil-Levant à Givrand (Vendée), a pris fin après plus de deux ans de travaux. Le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération a mis en service au printemps 2023 cet équipement dont l’inauguration est prévue pour octobre prochain. La déconstruction de l’ancienne usine se fera en 2024.

En France, cette station est la première de plus de 100 000 équivalents-habitants (unité de mesure évaluant la capacité de ce type d’équipements) à traiter les eaux par boues biologiques granulaires. Ce procédé lui permettra d’être moins énergivore. Plus écologique et respectueuse de l’environnement, l’infrastructure se veut innovante et compacte. Le nouveau site a commencé à traiter les eaux usées de plusieurs communes, dont Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez et Fenouiller en mai dernier.

Le coût global du projet s’est élevé à quelque 17 millions d’euros avec une subvention à hauteur de 40 % de l’Agence de l’eau Loire Bretagne.