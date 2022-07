Vendée Habitat : de nouvelles offres locatives aux Treize-Septiers et aux Herbiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Habitat Supprimer Vendée Supprimer Valider Valider

Vendée Habitat vient de livrer de nouveaux programmes immobiliers dans les communes de Treize-Septiers et des Herbiers.

Le bailleur social Vendée Habitat envisage la construction d’environ 1 000 logements avec une gamme diversifiée sur la période 2022-2023. Depuis le début de l’année, le constructeur étoffe le parc de logements de plusieurs communes du département en livrant de nouveaux programmes immobiliers.

Le lundi 4 juillet 2022 a eu lieu la livraison d’un programme de construction de 12 logements locatifs et de quatre locaux dans le centre-bourg de Treize-Septiers (Vendée). La déconstruction d’un bâtiment sur un terrain de plus de 3 000 m² a été nécessaire pour cette opération. Celle-ci a été confiée au cabinet d’architecture Sites et Projets. Vendée Habitat a investi près de 2 millions d’euros dans ce programme.

Sur la commune des Herbiers, le bailleur a également livré 9 logements locatifs fin juin. Baptisée « René Guilbaud », cette nouvelle résidence est située dans un petit immeuble collectif de R+1. Les logements du rez-de-chaussée sont destinés aux personnes à mobilité réduite. Pour ce programme, le constructeur a investi plus d’un million d’euros.

Soulignons que ces deux programmes sont le fruit d'un partenariat avec la Commune, l’État, le département de la Vendée et Action Logement.