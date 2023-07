Vendée : fin des travaux pour le nouveau skatepark à Noirmoutier-en-l’Ile

La commune de Noirmoutier-en-l’Ile (Vendée) a entrepris la construction d’un nouveau skatepark en janvier 2023. Dans le cadre de ce chantier, des travaux de terrassement et de bétonnage ont été réalisés sur le parking de l’Étier du Moulin. L’infrastructure a été inaugurée le 7 juillet dernier, en présence de plusieurs élus et des représentants de la collectivité.

Ce nouvel équipement s’étend sur une surface de 900 m², incluant une piste de pumptrack (piste en boucle, constituée de bosses et de virages relevés) de 250 m². Le site est également composé de trois zones de pratique différentes, dont un bowl (module de skatepark ayant la forme d’une cuvette aux parois arrondies) et des vagues. La configuration de l’espace a été conçue pour répondre davantage aux attentes de toutes les pratiques et de tous les âges.

Le coût de l’opération est estimé à 440 000 euros. Le département de la Vendée a participé au financement, dans le cadre de la dotation au développement du sport.