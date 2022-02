Vendée : fin des travaux d’effacement des enrochements à Bretignolles-sur-Mer, à Saint-Hilaire-de-Riez et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les opérations de désenrochement à Bretignolles-sur-Mer, à Saint-Hilaire-de-Riez et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont désormais terminées

Le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération a lancé en octobre dernier des travaux d’entretien du littoral à Bretignolles-sur-Mer, à Saint-Hilaire-de-Riez et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Ils ont permis de réaligner le trait de côte, de créer un accès vers la plage et de remettre en état la végétation sur cinq sites. Des postes de secours sur pilotis ont aussi été installés sur le site de La Paterne ainsi que sur les dunes 1 et 2 à Bretignolles-sur-Mer.

Pour les collectivités, l’objectif était de renforcer la protection des littoraux contre l’érosion, grâce entre autres au confortement des dunes. Officiellement clôturée le 28 janvier 2022, l’initiative vise également la préservation de l’écosystème dunaire et de l’ensemble des habitats naturels autour des sites. Soulignons que les opérations de revégétalisation ont été réalisées sous la forme d’ateliers de plantation d’oyats et d’actions de sensibilisation sur la préservation du cordon dunaire, lesquels ont été organisés par les écoles primaires situées dans les communes concernées.