Vendée : extension et rénovation du groupe scolaire Montjoie à La Roche-sur-Yon

Afin d’améliorer les conditions d'accueil des enfants et des enseignants, la Ville de La Roche-sur-Yon (Vendée) a décidé de lancer le projet d’extension et de rénovation des bâtiments du groupe scolaire Montjoie. Cette opération vise à anticiper l'augmentation du nombre d’élèves sur le territoire et ses alentours.

Le chantier, commencé ce mois de septembre, est réparti en plusieurs phases et durera deux ans. Il portera sur la rénovation de près de 1 200 m² de bâtiments existants et sur un agrandissement de plus de 340 m². Le projet inclura l’aménagement d’une cafétéria, d’une salle des professeurs ainsi que de sanitaires pour adultes et enfants. Des restructurations seront aussi menées dans la cantine, qui se transformera en un espace de restauration self-service. L’accueil périscolaire va être repensé et comptera deux salles d’activitéssupplémentaires. D'autres interventions, dont l'isolation de la toiture, la réfection de l’éclairage et des menuiseries ainsi que la pose des fenêtres, sont également au programme.

Le coût total du chantier s'élève à environ 3,4 millions d'euros, entièrement financé par la Ville.