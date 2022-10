Vendée : deux bretelles d’accès au contournement de Talmont-Saint-Hilaire.

Reliant les communes de Fontenay-le-Comte et des Sables-d’Olonne, la RD949 contourne la commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée depuis 2012. Deux nouvelles bretelles ont été aménagées pour rejoindre ce contournement. Situées au niveau de l’avenue des Sports, elles permettront de favoriser le développement des quartiers des Minées et des Ribandeaux. Elles contribuent également à la sécurisation et à la fluidification de la circulation. Le coût total de l’aménagement est estimé à environ 360 000 euros. Il a été financé à parts égales par le Département et la ville de Talmont.

Par ailleurs, de nouveaux aménagements ont également été réalisés sur une partie de la rue du Port-de-la-Guittière qui relie le centre-ville à la RD949. Le chantier a porté sur l’amélioration de la sécurité des riverains et des automobilistes. Il concernait la section comprise entre le croisement de la rue de l’Océan et le carrefour situé après la rue de la Tonnellé. Les travaux comprenaient la réalisation d’un cheminement piéton sécurisé, la mise aux normes de l’arrêt de bus pour les Personnes à mobilité réduite (PMR) et la réalisation de la couche de roulement de la chaussée. Cet aménagement a nécessité un investissement d’environ 260 000 euros.