Vendée : des travaux pour l’école Pierre-Menanteau à Dompierre-sur-Yon

La restructuration du groupe scolaire Pierre-Menanteau, à Dompierre-sur-Yon (Vendée), est un projet conçu il y a quelques années. Le chantier, réparti en trois phases, a commencé en 2020 par la rénovation de la maternelle. La deuxième étape, réalisée en 2022, a été la végétalisation de la cour de l’établissement.

La dernière phase de l’opération, qui vise à améliorer le confort des élèves, sera la réhabilitation de l’école élémentaire. Elle comprendra le renforcement de l’isolation sous combles, la mise en place d’une nouvelle étanchéité et la réalisation d’une isolation par l’extérieur. Le remplacement des fenêtres et des portes est également programmé. Le confort thermique sera assuré grâce à l’utilisation de matériaux biosourcés, de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques. L’intervention inclut en outre un agrandissement de l’infrastructure d’environ 50 m², en complément de la première extension réalisée en 2015.

Le montant global de l’opération s’élève à plus de 1,5 million d’euros. Les travaux devraient être achevés au second semestre 2024.