Vendée : des travaux d’assainissement à L’Aiguillon-sur-Vie en vue d’un raccordement à la nouvelle station d’épuration de Givrand

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération vient d’engager la mise en séparatif de deux réseaux d’assainissement à L’Aiguillon-sur-Vie (Vendée). L’opération concerne les réseaux humides de la rue Georges-Clemenceau et ceux de la rue de Lattre-de-Tassigny. Elle consiste à remplacer le réseau unitaire existant par deux dispositifs de collecte avec des conduites séparées, dissociant les eaux usées et les eaux pluviales.

Un budget d’environ deux millions d’euros est alloué au chantier, dont plus d’un million d’euros pris en charge par le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération. Les travaux commenceront le 16 janvier 2023 et dureront jusqu’en juillet. Selon la collectivité, l’objectif est de mettre en conformité le système d’assainissement de la commune de L’Aiguillon-sur-Vie avant son raccordement à la nouvelle station d’épuration intercommunale de Givrand. Rappelons que cet équipement remplace celui implanté à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et qu’il a une capacité de traitement équivalente à la pollution émise par plus de 100 000 habitants.