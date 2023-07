Vendée : des travaux d'aménagement sur le haut de la rue Foch à La Roche-sur-Yon

Depuis le 10 juillet à La Roche-sur-Yon (Vendée), une portion de la rue Foch, située entre la rue de Verdun et la place Napoléon, fait l’objet de travaux dans le cadre du projet d’aménagement du Carré Napoléon. Ceux-ci visent à améliorer et à moderniser l’espace public entre le collège Herriot et la place Napoléon.

Ce chantier, qui va durer six mois, se déroulera en trois phases. La première étape, entre juillet et août, porte sur la réfection des réseaux. Cette opération nécessite la fermeture du haut de la rue Foch, et des déviations ont été mises en place. La deuxième phase, qui se déroulera de septembre à octobre, consistera à effectuer des opérations similaires à la première étape, mais la rue sera ouverte en sens unique. La dernière phase des travaux aura lieu entre la fin octobre et la mi-décembre.

La reprise de la chaussée, l’installation d’assises et d’appuis vélos figurent aussi parmi les interventions à réaliser durant cette période. Par ailleurs, la mairie de La Roche-sur-Yon prévoit de végétaliser l’espace public aux abords du futur Carré Napoléon.