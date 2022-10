Vendée : Démolition de trois tours dans le quartier de Moulins-Liot à Fontenay-le-Comte

La ville de Fontenay-le-Comte (Vendée) et Vendée Habitat procéderont à la démolition de trois tours dans le quartier de Moulins-Liot. Ce chantier s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain annoncé en 2019. Les immeubles concernés par cette démolition sont la tour F, G et H. Le choix de la déconstruction s’explique par plusieurs facteurs pour Vendée Habitat. Plus particulièrement, certains de ces logements se sont fortement détériorés avec le temps et ne respectent plus les normes et la conformité de l’habitat urbain.

La première opération consistera à enlever les fenêtres, les radiateurs et les baignoires des immeubles. S’ensuivra la démolition intégrale des tours. Précisons que les entreprises qui prendront en charge les travaux seront connues au cours des prochains mois. Un espace vert et un centre médico-psychologique seront construits en lieu et place de ces trois tours.

Le coût total de ce chantier de démolition est estimé à 2,3 millions d’euros. Selon le calendrier de Vendée Habitat, les travaux de déconstruction devraient commencer d’ici au printemps 2023.