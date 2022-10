Vendée : démolition de l’ancienne piscine de Luçon en 2023.

Les élus de la ville de Luçon (Vendée) ont présenté lors du conseil municipal du 27 septembre 2022 les différents points sur l’avenir de l’ancienne piscine de Luçon. Cet équipement sportif est désaffecté à un service public et inoccupé par les services communaux et intercommunaux. La parcelle occupée par cette ancienne piscine a été transférée dans le domaine privé de la commune et cédée à l’Établissement public foncier (EPF) de la Vendée. Quant à l’infrastructure, inoccupée depuis plusieurs années, elle fait l’objet d’un projet de démolition. Les travaux devront intervenir d’ici à 2023. Cette opération, chiffrée à environ 500 000 euros, bénéficiera d’une aide financière de l’EPF, qui a acquis le terrain pour 1 euro symbolique.

Sur l’ancien site de la piscine, auquel s’ajoutent les anciens locaux d’EDF-GDF (une superficie totale de près de 14 470 m²), la municipalité prévoit de créer de nouveaux logements. Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet urbain baptisé « l’îlot Adjudant-Barrois ».