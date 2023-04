Vendée : début du chantier d’extension de l’hôtel intercommunal de Montaigu

Conçu en 2020, le projet d’extension de l’hôtel intercommunal de Montaigu (Vendée) va entrer dans sa phase de concrétisation. Pour le Département, ce programme de restructuration, chiffré à plus de 8 millions d’euros, fait partie des chantiers importants de l’année 2023. Les travaux se dérouleront en deux étapes, avec une première livraison attendue pour décembre 2023.

Cette opération d’extension vise plusieurs objectifs. Elle permettra notamment de regrouper les services administratifs dans un seul lieu. Il s’agit également de mutualiser de nouveaux espaces qui serviront à la fois aux services de Terres de Montaigu et à ceux de Montaigu-Vendée. Enfin, tourné vers la transition énergétique, le projet sera réalisé avec des exigences supérieures à la réglementation thermique 2012. Il inclut, entre autres, la réhabilitation des bâtiments existants, et pour les nouveaux espaces, des choix architecturaux contribuant à la réduction de la consommation d’énergie. À cela s’ajoutera l’utilisation de matériaux biosourcés, de panneaux photovoltaïques et d’un système de chauffage à économie d’énergie.