Vendée : de nouvelles offres locatives avec la résidence La Perranouée à Treize-Septiers

Le bailleur social Vendée Habitat vient de livrer la résidence La Perranouée, située dans le lotissement Le Petit Bois 2, au nord du bourg de Treize-Septiers (Vendée). Les premiers locataires ont reçu leurs clés le 8 juin 2023, en présence d’Isabelle Rivière, la maire et présidente de Vendée Habitat, ainsi que de quelques élus.

Ce projet, destiné à répondre à la problématique d’habitation des salariés dans le secteur de Treize-Septiers, est chiffré à plus de 1 million d’euros. Il a porté sur la construction d’une résidence de huit logements sociaux. Cette infrastructure est constituée de six logements intermédiaires en R + 1, dont quatre T2 et deux T3, avec des celliers en annexes. Elle compte également deux habitations individuelles T4, l’une en rez-de-chaussée et l’autre en R + 1 avec un garage en annexe.

En 2022, Vendée Habitat (avait) déjà livré un programme de construction de 12 foyers locatifs et de quatre locaux commerciaux dans le centre-bourg de Treize-Septiers.