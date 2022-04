Vendée : de nouvelles infrastructures remplaceront l’ancienne clinique du Val-d’Olonne des Sables-d’Olonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans Les Sables-d’Olonne, les anciens locaux de la clinique du Val-d’Olonne sont démolis pour laisser la place à de nouvelles infrastructures.

Aux Sables-d’Olonne (Vendée), l'ancienne clinique du Val-d’Olonne est démolie afin de revaloriser le site en friche. Les travaux sont réalisés dans l’objectif d’aménager un terrain qui sera divisé en quatre îlots. L’îlot 1, d’une surface de 3 988 m2, doit accueillir un équipement d’intérêt collectif. Sur l’îlot 2 d’une superficie de 2 973 m2, des infrastructures dédiées à l’enseignement, à la formation et aux activités tertiaires seront construites. Celles-ci permettront de répondre aux besoins des entreprises et illustreront la politique économique des Sables-d’Olonne Agglomération. Sur l’îlot 3, une résidence de services multigénérationnelle verra le jour. Les logements seront occupés par des jeunes actifs, des étudiants et des personnes âgées. Le quatrième îlot, qui totalisera 2 730 m2, sera consacré à la construction d’une résidence hôtelière. L’établissement proposera une offre de séjours d’affaire de courte et moyenne durée.

Selon le calendrier établi par les collectivités, la construction des nouvelles infrastructures débutera en 2023.