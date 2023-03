Vendée : création de 500 logements abordables aux Sables-d’Olonne

La municipalité des Sables-d’Olonne (Vendée) vient de voter un nouveau plan quadriennal pour lutter contre la pénurie de logements sur le territoire. Celui-ci prévoit la construction de plus de 500 habitats dans les différents quartiers de la commune. Environ 70 millions d’euros de foncier seront alloués à ces nouvelles constructions qui compteront des maisons individuelles et des foyers collectifs en R+1 et en R+2.

Selon le calendrier prévisionnel du projet, plus de 330 logements seront achevés d’ici à 2024, et les 186 restants seront livrés à l’horizon 2026. Cette nouvelle offre sera proposée sous les prix du marché. Elle s’adressera aux primo-accédants, aux personnes seules, aux personnes en couple et aux ménages bénéficiant du prêt à taux zéro. Des aides, sous conditions, seront également octroyées aux ménages qui projettent d’acquérir des maisons individuelles ou des appartements neufs.

L’objectif de ce programme est de favoriser l’installation de la population active sur le territoire. L’initiative vise également à renforcer les différentes actions engagées notamment dans le plan « Louez à l’année ».