Vendée : construction de nouvelles halles aux Herbiers

Aux Herbiers (Vendée), de nouvelles halles verront le jour à proximité du cœur de ville.

En novembre 2021, la maire de la ville des Herbiers (Vendée), Véronique Besse, a abordé les projets qui seront menés ces prochains mois, dont la construction de nouvelles halles qui prendront place près du centre-ville. Selon l’édile, l’actuel marché Saint-Pierre est trop petit et ne peut accueillir qu’une vingtaine de commerçants. Construit dans les années 1930, il arrive aujourd’hui en fin de vie. Les infrastructures sont usées et la façade montre des signes de dégradation. L’objectif est donc d’aménager un marché qui pourra accueillir beaucoup plus de commerçants.

Outre la visibilité et l’accessibilité, les futures halles seront plus esthétiques. Elles permettront également aux Herbetais de consommer sur place. Toujours selon la maire de la ville, le nouveau marché sera un vrai lieu de vie et de rencontre. Il sera aménagé au sein d’un bâtiment de près de 1 500 m² sur la place Herbauges. Soulignons que d’autres sites potentiels comme l’ancien cinéma, le parking des remparts et le champ de foire avaient été évoqués. Toutefois, ils ne remplissaient pas le cahier des charges, notamment en termes de visibilité, de surface et de stationnement.