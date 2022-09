Vendée : construction d’un giratoire avant le réaménagement complet de la rue Salengro à La Roche-sur-Yon.

Les travaux de réaménagement de la rue Salengro à La Roche-sur-Yon (Vendée) ont débuté le 26 septembre 2022. La première étape du chantier concerne la création d’un giratoire qui remplacera les feux de circulation sur l’intersection de cette rue et le carrefour des boulevards Lavoisier et Arago. Cette phase inclura également la construction d’une piste cyclable bidirectionnelle, la réfection de la chaussée et des trottoirs ainsi que la plantation de végétaux. Elle devrait prendre fin d’ici au printemps 2023.

Ce projet de réfection de la rue Roger-Salengro entre dans le cadre du programme « Ma ville demain ». L’objectif de cette initiative est d’apaiser la circulation grâce à la création de plateaux surélevés, mais aussi d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Tout au long du chantier, qui se poursuivra jusqu’à fin 2024, les usagers sont invités à suivre les itinéraires mis en place. Le coût total de l’investissement pour la réhabilitation complète de la rue Salengro s’élève à environ 5 550 000 euros.