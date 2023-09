Vendée : cet été 2023, inauguration du quartier de la Vénerie, à Mouilleron-le-Captif

À Mouilleron-le-Captif (Vendée), les travaux de requalification et de réaménagement du quartier de la Vénerie viennent de prendre fin. L’inauguration du quartier a eu lieu au mois de juillet 2023, en présence de Jacky Godard, le maire de la ville, et de Manuel Guibert, le vice-président du syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (Sydev).

Le chantier, d’une durée de trois ans, a permis de rénover les réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales et de l’adduction d’eau potable. Par ailleurs, 63 places de stationnement ont été ajoutées, et cinq places supplémentaires ont été conçues pour les personnes à mobilité réduite (PMR). L’opération comprenait aussi le rétrécissement de la chaussée et l’élargissement des trottoirs, mis aux normes PMR. Afin de rehausser l’aspect esthétique de la zone, des espaces verts ont été aménagés.

Ce projet a été conçu pour sécuriser le secteur, l’embellir et augmenter son attractivité. Il a été financé par différents acteurs publics, dont l’agglomération de La Roche-sur-Yon, la Ville de Mouilleron-le-Captif, le conseil départemental de la Vendée et la région Pays de la Loire.