Vendée : bientôt un nouveau cheminement piéton entre la place des Droits-de-l’Homme et l’hypercentre aux Herbiers

Un cheminement piéton va prochainement voir le jour aux Herbiers (Vendée). Cette voie, qui se situera au niveau de la cour de la Mission, reliera la place des Droits-de-l’Homme et le cœur de ville, plus précisément la place du marché. Pour permettre la création de cette venelle, la municipalité a procédé le 26 octobre 2022 à la démolition de trois maisons et d’un garage situés au sein de la cour de la Mission. Cet aménagement permettra de rehausser l’attractivité du centre-ville. Il s’agit aussi d’une opportunité pour favoriser les mobilités douces dans la commune.

Les travaux de cette nouvelle voie piétonne se feront en plusieurs étapes. À la suite des travaux de démolition, un diagnostic des sols sera effectué au cours du premier semestre 2023. L’objectif de cette étape est de déposer un dossier à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Cette entité jugera ensuite de la nécessité ou non d’entreprendre des fouilles supplémentaires. L’aménagement du cheminement interviendra au printemps et à l’été 2023.