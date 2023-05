Vendée : avancement du chantier d’extension de la mosquée de La Roche-sur-Yon

Depuis la fin 2022, l’association Vendée Maghreb a engagé les travaux d'agrandissement de la Grande Mosquée de La Roche-sur-Yon (Vendée).

Ce chantier porte, entre autres, sur l'extension de la zone d'accueil comprenant une salle de prière et un espace pour les ablutions. Le projet comprend également la construction de deux futures salles de classe, d’une grande bibliothèque et d’une salle commune, avec la modification de l’entrée principale. Par ailleurs, un ascenseur sera installé pour desservir l'étage où seront situés le bureau et l'espace de réception.

Ce projet a pour objectif de faire passer la capacité d’accueil de ce lieu de culte de 1 200 à 1 500 personnes. Le coût total des opérations est évalué à plus de 450 000 euros. Le financement est assuré par les pratiquants et par l'association Vendée Maghreb. La pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation des coûts des matériaux et l'inflation ont ralenti le chantier, mais le président de Vendée Maghreb assure que les travaux reprendront bientôt.