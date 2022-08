Vendée : aux Sables-d’Olonne, l’église Saint-Michel entame sa première phase de restauration

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La première phase des travaux de réhabilitation de l’église Saint-Michel nécessite un investissement de 100 000 euros.

L’église Saint-Michel des Sables-d’Olonne (Vendée) fait actuellement l’objet de travaux de rénovation et de revitalisation qui vont durer trois ans. La première phase de l’opération aura lieu du 5 septembre au 10 décembre prochains. Elle portera entre autres sur le nettoyage et la réfection des murs, des sols, des colonnes, etc. Le remplacement des deux portes en bois de l’entrée centrale par un sas vitré est également prévu. Le coût de cette première étape s’élève à environ 100 000 euros. Tout au long du chantier, la bâtisse sera fermée, hormis l’accueil qui restera accessible. Les différentes célébrations auront lieu à l’église Saint-Pierre.

D’autres interventions seront réalisées en 2023 et en 2024. Elles concerneront le chœur de l’église, avec notamment des modifications de l’estrade et de l’habillage des arches centrales. S’y ajouteront la rénovation de l’orgue, le réagencement des mobiliers et la reprise des installations électriques.

Précisons que l’ensemble des travaux se fera dans le strict respect de l’originalité architecturale de l’édifice.