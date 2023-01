Vendée : aménagement de la place de l’Hôtel-de-Ville de Jard-sur-Mer

À Jard-sur-Mer (Vendée), le projet d’aménagement de la place de l’Hôtel-de-Ville a été validé par le conseil municipal en novembre 2022. Pour le réaliser, la commune a mandaté les cabinets BSM et Côté Paysage. Les travaux devraient commencer courant février ou mars pour une livraison attendue à l’été 2023.

Le projet vise à valoriser cet espace, avec, entre autres, la réalisation d’un traitement de sol durable en pierre calcaire sur le parvis. L’aménagement permettra également d’améliorer l’aire de stationnement et de sécuriser les cheminements piétons. La mise en double sens de la voie devant la mairie, la création d’un kiosque et le déplacement du monument aux morts sont, en outre, programmés. Le coût global des travaux s’élève à plus de 600 000 euros.

Le réaménagement de ladite place s’inscrit dans le prolongement de la réhabilitation de l’hôtel de ville. Lancée en 2021, celle-ci devrait se terminer en juin 2023. Les travaux en cours concernent le second œuvre. Le chantier se terminera par la fabrication d’une banque d’accueil, l’aménagement des espaces verts et la pose d’une partie du mobilier.