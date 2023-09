Vendée : à Notre-Dame-de-Monts, lancement du programme immobilier La Résidence Bleue

À Notre-Dame-de-Monts, dans le département de la Vendée, un nouveau programme urbain verra le jour au quatrième trimestre 2025. Baptisé « La Résidence Bleue », ce projet vise la construction d’une vingtaine de logements allant du T2 au T4, dans un bâtiment sur deux niveaux avec attique (petit étage au sommet d’une construction).

Les sols seront recouverts d’un parquet stratifié dans les chambres et d’un carrelage dans certaines pièces. Un volet roulant électrique et des menuiseries en PVC seront disposés sur les fenêtres et sur les baies vitrées, afin de répondre à la réglementation thermique RT 2012, qui vise à réduire la consommation d’énergie des bâtiments neufs.

L’immeuble présentera deux entrées, accessibles via un hall vitré conduisant vers un ascenseur ou un escalier. Tous les appartements seront équipés d’une terrasse ou d’un balcon. Les logements en rez-de-chaussée bénéficieront d’un jardin privatif. Le projet prévoit aussi l’aménagement de places de stationnement et d’un local pour deux-roues.