Vendée : à Montaigu-Vendée, une nouvelle école en 2025

Les élus de la ville de Montaigu-Vendée (Vendée) ont approuvé l'avant-projet définitif et le budget prévisionnel de la construction de l'école publique Jules-Verne lors du cConseil municipal du 27 juin 2023. Les appels d'offres seront annoncés lancés en octobre prochain et le chantier devrait commencer au début de l’année 2024.

Ce nouvel établissement, dont l’ouverture est prévue pour en septembre 2025, proposera aura une capacité d’accueil de 230 élèves. Le bâtiment comprendra deux étages et abritera dix salles de classe, une salle de motricité ainsi qu’une bibliothèque et un accueil périscolaire. S’y y ajouteront un centre administratif et une salle d’arts visuels. La construction sera voudra écoresponsable et respectera les exigences en matière d’économie d’énergie. Le projet inclura notamment l’installation d’une chaufferie biomasse et la pose des panneaux solaires.

Par ailleurs, l’école disposera de deux cours végétalisées avec des revêtements de sol perméables, des terrains de jeux équipés et des potagers pédagogiques. Le couût de l’opération est estimé à 7 millions d'euros.