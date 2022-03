Vendée : 196 logements seront rénovés dans le quartier des Moulins-Liot

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Aux Moulins-Liot, les bâtiments A, B, C, D, E, J, K et L se refont une beauté. Les bâtiments F, G et H seront quant à eux démolis.

La rénovation des bâtiments A, B, C, D, E, J, K et L, dans le quartier des Moulins-Liot à Fontenay-le-Comte (Vendée), commence ce mois-ci. Depuis fin février 2022, des préfabriqués ont été installés dans le secteur pour y accueillir une base de vie de chantier d’Eiffage Construction, la société qui suit le projet. S’y trouveront des bureaux et des salles de réunion. Par ailleurs, les bâtiments F, G et H seront voués à la démolition. Ce dernier chantier débutera au troisième trimestre 2022.

Ce sont ainsi 196 logements qui bénéficieront d’un coup de neuf. Ce chantier, qui se poursuivra jusqu’en 2023, portera sur l’isolation des bâtiments, le remplacement des menuiseries, la réfection des sols des cuisines et des salles d’eau. S’ensuivront le renouvellement des peintures et la restauration des parties communes et de l’extérieur. Afin d’assurer la bonne marche des travaux, une chargée de relation avec les locataires sera présente à la base de vie. Cette opération a pour objectif d’améliorer le confort et le cadre de vie des habitants de l’ensemble de ces bâtiments.