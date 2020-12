Vémars : un nouveau groupe scolaire en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le démarrage des travaux de construction du nouveau groupe scolaire de Vémars est programmé en janvier 2021.

L’actuel groupe scolaire de Vémars (Val-d’Oise) ne répond plus aux besoins et exigences de la population. La Ville a ainsi engagé, depuis 2016, un projet pour la construction d’une nouvelle école. Le programme comprend 2 phases. La première débutera en janvier 2021 pour une livraison attendue en 2022. Elle concerne l’édification d’une école maternelle, d’un centre de loisirs et d’une cantine. Valorisée à 6,352 M€, l’opération a reçu une subvention de 1,220 M€ de la part du conseil départemental. La communauté de communes participera également à hauteur de 800 k€ dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public. Une aide de 100 k€ sera octroyée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). La réalisation de l’ensemble scolaire est confiée au cabinet d’architecte Malizan à Bretigny-sur-Orge (Essonne).

La construction d’une école élémentaire constitue la deuxième phase des travaux. Celle-ci s’élève à 3,631 M€. La livraison est prévue à la rentrée 2023.

L’ensemble scolaire verra le jour au Chemin de la Croix-Boissée. Il disposera de trente-et-une nouvelles places de parking. Un parvis extérieur sera également aménagé pour permettre aux parents d’attendre la sortie des élèves en toute sécurité.