Velux verdit ses emballages

Le premier fabricant mondial de fenêtres de toit a décidé de supprimer les composants plastiques de ses emballages. Un choix qui simplifiera le tri des déchets des négoces et des artisans.

Velux veut, qu'à l’horizon 2030, tous ses emballages soient mono-matériau, sans plastique et 100 % recyclables. Dans ce contexte, le premier fabricant mondial de fenêtres de toit vient d’annoncer que désormais 90 % des emballages utilisés pour ses fenêtres sont sans plastique. Plus précisément, il a fait disparaître les composants plastiques en polystyrène expansé (EPS) en utilisant de nouveaux emballages à base de papier fabriqué à partir de matériaux certifiés FSC (Forest Stewardship Council).

Réduction de l’empreinte carbone

En modifiant ses emballages, le groupe affirme économiser « 900 tonnes de plastique par an ». D’après le communiqué, « cette décision contribue à réduire de 13 % l'empreinte carbone des emballages des produits du groupe » et qu’elle « simplifie le recyclage pour les clients lors de la séparation et du tri des déchets d'emballage, rendant ainsi les processus d'élimination à la fois plus efficaces et moins coûteux. »