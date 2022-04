Velux quitte définitivement la Russie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Guerre en Ukraine Supprimer Velux Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Stores et fermetures Supprimer Industrie Supprimer Russie Supprimer Valider Valider

Le groupe a annoncé vendredi 1er avril son départ de Russie et de Biélorussie.

Après 30 ans de présence en Russie et 20 ans en Biélorussie, le groupe danois Velux annonce son retrait de ces deux pays, suite à l'invasion de l'Ukraine. "Nous avons pris la décision de fermer rapidement nos activités, de façon permanente, a déclaré le PDG de Velux Group David Briggs dans un communiqué. La situation dans laquelle nous étions jusqu'à présent, avec des "activités suspendues", ne nous offrait aucune protection légale, et plaçait nos collaborateurs dans une situation risquée. Or, depuis la suspension de nos activités, la situation s'est fortement dégradée. Combiné avec un renforcement des sanctions et un environnement juridique mouvant en Russie, il devenait incroyablement difficile de laisser nos activités en sommeil en attendant davantage de clarté. Nous regrettons profondément les conséquences de cette décision sur nos collaborateurs, et nous assurerons qu'ils recevront une reconnaissance équitable, en remerciement des efforts accomplis durant de nombreuses années."

Velux précise que les activités en Ukraine demeurent, et que les salaires des collaborateurs locaux continuent d'être versés, même s'ils doivent rester chez eux.